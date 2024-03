FIM CISL: ULIANO NUOVO SEGRETARIO GENERALE

Sarà Ferdinando Uliano il nuovo segretario generale della Fim Cisl. Il prossimo 19 marzo i 155 componenti del Consiglio generale del sindacato metalmeccanico sono chiamati a Roma per rinnovare i vertici dell’organizzazione e indicare il successore di Roberto Benaglia, che avendo raggiunto i requisiti per la pensione ha ritenuto opportuno favorire il rinnovamento.

“In queste settimane – si legge in una nota della Fim – la consultazione tenuta dentro le strutture e gli organismi ha visto un consenso unitario, convinto e totale attorno alla candidatura di Ferdinando Uliano, 57 anni, attuale segretario nazionale con delega alla contrattazione e all’automotive”.

“Sono soddisfatto del lavoro intenso fatto in questi anni – dichiara Roberto Benaglia – che ha permesso da un lato di ricostruire in FIM un clima unitario e coeso e con il contributo di tutti un confronto sereno, rispettoso e di merito; dall’altro, di continuare a caratterizzare la FIM come il sindacato riformista dell’innovazione contrattuale, delle vertenze significative e orientato a interpretare il cambiamento del lavoro e i nuovi bisogni dei lavoratori. La Fim continua a saper coniugare concretezza e visione, capace nel contempo di rafforzarsi nella crescita organizzativa nei rinnovi Rsu e nelle adesioni. Ferdinando Uliano è un sindacalista di valore ed esperto che saprà proseguire e ulteriormente sviluppare questa linea sindacale”.