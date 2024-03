Miglio dell'Innovazione, Edisu entra nel comitato promotore

Edisu, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario in Piemonte, è entrato nel Comitato Promotore Torino Innovation Mile, che a metà febbraio aveva già aggregato una decina di organizzazioni pubbliche e private per riqualificare, "con una forte impronta innovativa", 200mila metri quadri di aree inutilizzate sull'asse del passante ferroviario torinese. Il Comitato, coordinato dal presidente Davide Canavesio (presidente di Nexto) e dai due vicepresidenti Stefano Corgnati, rettore eletto del Politecnico di Torino, e Giacomo Portas, presidente di Environment Park, è partecipato da partner pubblici e privati. Edisu Piemonte si aggiunge ai primi firmatari, Environment Park, Infra.To, Liftt, New Cleo, Nexto, OGR, Planet Smart City e Politecnico di Torino. "Aderiamo al progetto condividendone i valori, consapevoli che consentirà la riqualificazione di un'area destinata a diventare un nuovo polo di sviluppo in cui ricerca e formazione si coniugano con nuovi spazi destinati agli studenti, con residenze e servizi. - spoega dichiara Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte _ Un'iniziativa che rappresenta una grande opportunità per la città in un'ottica di recupero di luoghi con particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale e sociale, immaginando fin da oggi un impatto ambientale vicino allo zero e interventi compensativi". Sono due le aree, attualmente di proprietà di FS Sistemi Urbani, identificate dal Comitato Promotore sull'ideale Miglio dell'Innovazione, l'asse che porta dal Politecnico alla stazione Dora: la prima si trova tra la stazione di Porta Susa e le Ogr, all'incrocio tra corso Bolzano e corso Vittorio Emanuele, una superficie di oltre 52 mila metri quadri di superficie lorda, dove è prevista la realizzazione di un edifico in relazione con il grattacielo di Intesa San Paolo e l'area Porta Europa. La seconda area è adiacente al parco tecnologico Environment Park: 143mila metri quadri di superficie.