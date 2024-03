Scilabra presidente del Consiglio notarile di Torino e Pinerolo

Alessandro Scilabra è il nuovo presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo. Torinese, classe 1974, padre di due figli, esercita la professione di notaio dal 2003 ed è stato nel consiglio notarile di Torino dal 2008 e segretario dal 2009. Rappresenterà l'organo di categoria che ha tra le sue funzioni principali la vigilanza su notai e praticanti, oltre a promuovere eventi di formazione, di approfondimento e di studio sul territorio, quali incontri e convegni di carattere divulgativo - spesso organizzati in collaborazione con istituzioni ed enti locali - su materie che coinvolgono l'intervento del notaio a favore di cittadini e imprese. Rinnovata in parte anche la composizione del consiglio con la nomina del notaio Niccolò Mambretti; confermati invece i consiglieri notai Roberto Grassi Reverdini (Segretario), Gabriele Gili (Tesoriere), Giulia Ardissone, Letizia Basso, Giandomenico Bonito, Giovanna Lorenzi, Fabrizio Olivero, Laura Passone, Alberto Vesce. "Ricoprirò questo ruolo con grande senso di responsabilità, in continuità con quanto fatto dall'amico Maurizio Gallo-Orsi che mi ha preceduto. Il mio impegno costante intende proseguire l'opera di sviluppo dei servizi per i cittadini, contando sul prezioso supporto dei colleghi che costituiscono il consiglio e dei notai del Collegio" commenta Scilabra.