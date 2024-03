Calo imprese femminili in Piemonte, ma più solide

A fine dicembre 2023 le imprese femminili con sede in Piemonte ammontavano a 94.690, in diminuzione di circa 900 unità rispetto a quanto registrato nel 2022, circa 4mila in meno rispetto a dieci anni prima. Il lento e progressivo processo di ridimensionamento che ha coinvolto il tessuto imprenditoriale regionale ha riguardato, quindi, anche la sua quota "rosa", stando ai dati diffusi da Unioncamere Piemonte. Le imprese femminili rappresentano il 22,4% delle circa 423mila realtà con sede legale sul territorio regionale, quota in linea rispetto a quella di dieci anni fa (nel 2014 il peso era del 22,1%). Le quasi 95mila imprese femminili registrate in Piemonte rappresentano il 7,1% delle realtà imprenditoriali guidate da donne presenti in Italia. Il Piemonte rappresenta la sesta regione per numerosità di aziende "in rosa". Circa un'azienda su quattro opera nel settore del commercio, il 12,8% è guidato da straniere, il 10,5% da giovani imprenditrici e il 20,9% è artigiana: è questo l'identikit delle imprese femminili registrate in Piemonte. Si rileva, tuttavia, anche per l'imprenditoria femminile piemontese, la tendenza al progressivo rafforzamento strutturale: dieci anni fa, infatti, la quota delle società di capitale (11,0%) era cinque punti inferiore a quella attuale. Anche concentrando l'attenzione sul solo 2023 si rileva come, tra le diverse forme giuridiche, le società di capitale siano le uniche ad avere registrato un tasso di crescita positivo (+3,0%), frutto soprattutto di un basso tasso di mortalità imprenditoriale (2,5%, a fronte del 6,6% registrato in media per la quota rosa del sistema imprenditoriale regionale).