Marello (Pd), giunta regionale chiede stralcio piano estrattivo

All'ordine del giorno nella seduta di ieri del Consiglio regionale del Piemonte anche la votazione di una parte del nuovo Piano regionale delle attività estrattive (Prae) del Piemonte. "La richiesta di votare la norma proposta - ha affermato il consigliere regionale Pd Maurizio Marello - rappresenta una dichiarazione di fallimento di questa giunta per quanto riguarda la redazione e approvazione del Prae. La giunta ha avuto a disposizione cinque anni di tempo per approvare questo piano e non è stata in grado di farlo, altrimenti non sarebbe qui a chiedere lo stralcio del piano finalizzato all'approvazione o alla deroga rispetto alle norme del Prae esclusivamente per la tipologia di attività estrattiva legate alle pietre ornamentali". "Certamente - prosegue il consigliere - il comparto delle pietre ornamentali rappresenta un'eccellenza della nostra regione, basti pensare alle cave di Bagnolo, ma questa non è la modalità corretta di legiferare. Non essendo riuscita ad approvarlo in precedenza la giunta ci presenta in tutta fretta una norma che suddivide il Prae in tre parti (snaturando di fatto la legge n. 23 del 2016), scegliendo una scorciatoia. Questo ci dice inoltre che la giunta ha interpretato il Prae nel modo sbagliato: se fosse stato correttamente approvato nella sua completezza non vi sarebbe stata l'urgenza di agire adesso per "liberare" il settore delle pietre ornamentali". "Non sfugge all'occhio - conclude - il fatto che siamo a pochi mesi dalle elezioni e mi pare siano state fatte promesse elettorali evidenti a questi settori poi non rispettate. Questo modo di fare leggi non fa il bene della nostra Regione: occorrerebbe farlo con competenze e capacità diverse".