Mezzo milione per CityZ, startup che aiuta a trovare parcheggio

La startup piemontese CityZ, che ha realizzato un modello di smart parking, chiude il primo round d'investimento da oltre mezzo milione di euro e accelera la crescita puntando a potenziare la ricerca e lo sviluppo. Lead investor dell'operazione il fondo 40Jemz, società di investimento di Verona, con Magic Spectrum, l'acceleratore dedicato a 5G e IoT nato su iniziativa di Cdp Venture Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo e Digital Magics. L'avventura imprenditoriale di CityZ - creata sei 'under 30', Andrea Buri, Fernando Vito Falcone, Igor Milano, Federico Buratto, Donato Francesco Falcone e Alessandro Rivalta - è iniziata alla fine del 2021 con l'obiettivo di creare una soluzione innovativa per affrontare problemi come l'aumento del traffico, la sicurezza stradale, l'abuso di stalli riservati, l'inquinamento e lo stress cittadino. Al centro del servizio c'è un sensore adesivo che rileva il parcheggio libero o occupato e che può essere facilmente installato senza costose modifiche infrastrutturali o carotaggi. Questo sensore raccoglie dati in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi, consentendo una gestione ottimizzata degli spazi. La comunicazione avviene in tempo reale attraverso una piattaforma informatica integrabile in tutte le app di navigazione in commercio. CityZ ha ottenuto le certificazioni Tuv per i suoi sensori, suscitando l'interesse di importanti attori come Movyon del gruppo Autostrade per l'Italia, e consolidando il proprio know-how tecnologico. La società collabora con aziende del settore delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e della mobilità urbana per iniziare a scalare il mercato nel corso del 2024. "Questo investimento è un passo significativo verso la realizzazione della visione della società di rendere le città luoghi migliori attraverso soluzioni innovative per la mobilità urbana. L'iniezione di capitale consentirà a CityZ di continuare a crescere e innovare nel campo della gestione del parcheggio urbano. Siamo entusiasti di collaborare con 40Jemz Ventures, Magic Spectrum e altri partner strategici per portare CityZ al prossimo livello" spiega Buri, ceo di CityZ.