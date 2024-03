Ravetti (Pd), Lega pensi a problemi delle strade alessandrine

"Lunedì 4 marzo il ministro Salvini è venuto a Alessandria per presentare un faraonico progetto per lo scalo merci che dovrebbe trasformare Alessandria in una porta dell'Europa nel campo della logistica. Tutto bene, certo, anche se appare chiaro che il percorso sarà piuttosto lungo. Nel frattempo auspicheremmo, tuttavia, che si provvedesse a risolvere i problemi più stringenti per il territorio, come, per esempio quello delle strade provinciali, costellate di buche pericolosissime la cui tenuta peggiora con il mal tempo, come abbiamo potuto rilevare in questi giorni". Ad affermarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico in Piemonte Domenico Ravetti. "Dal momento che Salvini è il ministro delle Infrastrutture - prosegue - e che la Provincia è amministrata da una maggioranza di centrodestra con un Presidente leghista, quindi del suo stesso partito, che, tra l'altro, si candiderà alle prossime elezioni regionali, sarebbe importante che, prima di presentare, in pompa magna, progetti roboanti, la Lega locale intervenisse sui problemi immediati, chiudendo le buche, attività di sua competenza e la Lega nazionale, della quale Salvini è Segretario, trasferisse agli enti locali le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico" conclude Ravetti.