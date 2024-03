Nuova diga nel Torinese, verificata la pre-fattibilità tecnica

Grazie a una ricerca affidata al Politecnico di Torino è stata verificata la pre-fattibilità tecnica per la realizzazione di un nuovo invaso in Valle Soana tra i comuni di Pont Canavese e Ingria, nel Torinese. Il serbatoio ad uso plurimo, della capacità sino a 35 milioni di metri cubi, avrebbe un'ampia valenza per il territorio canavesano grazie all'utilizzo irriguo, idropotabile e idroelettrico. Lo studio è stato commissionato da Iren Energia e dà attuazione al protocollo d'intesa siglato il 14 dicembre 2022 con l'Unione montana Valli Orco e Soana. "L'accurato lavoro svolto dall'ateneo ha consentito di individuare la risorsa idrica disponibile e la sua ottimale gestione, anche in rapporto alle esigenze dei diversi utilizzi e ai possibili effetti associabili ai cambiamenti climatici e alle crisi idriche - fanno sapere da Iren Energia - lo studio di pre-fattibilità non ha rilevato sostanziali criticità che ostino alla realizzazione dell'opera".