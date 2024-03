TFF, PRESENTATA LA 42° EDIZIONE

Guarda avanti recuperando il passato, almeno nello spirito, il Tff Torino Film Festival targato Giulio Base. Un’edizione, la 42esima, che il regista torinese, da quest’anno direttore artistico, ha voluto caratterizzata da una linea editoriale più semplice – con meno film e la proiezione in apertura di un grande film internazionale – recuperando le sue radici. “Mi piacerebbe un festival che tornasse allo spirito della sua nascita quando era il Festival del Cinema Giovane: il cinema è giovane, è un’arte giovane – ha spiegato Base nello splendido scenario di Villa Miani a Roma –. C’è stato un bando per un nuovo direttore a cui si chiedeva un cambiamento. Il mio progetto è piaciuto. Eccolo, con alcune migliorie nel rispetto della tradizione del Tff. La mia nomina mi ha riempito di gioia e non ho nessuna voglia di tradire lo spirito di questa manifestazione che sarà ancora cinefila e autoriale”.