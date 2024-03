Anarchici: Scintilla, pg chiede associazione sovversiva

Riconoscere il reato di associazione sovversiva per gli anarchici processati a Torino dalla Corte di assise d'appello nel quadro dell'operazione "Scintilla", l'indagine svolta su una catena di attentati con ordigni artigianali e plichi esplosivi ad aziende e uffici postali che fu portata avanti fra il 2015 e il 2016. È quanto ha chiesto oggi il pg Manuela Pedrotta. Dei 18 imputati, 14 sono stati condannati in primo grado nel gennaio del 2023, ma nessuno per l'ipotesi associativa. Gli attacchi rientravano nell'ambito di una campagna contro i Cie (così all'epoca si chiamavano i Cpr). Il 7 febbraio 2019 furono effettuati degli arresti e fu anche sgomberato dalla polizia l'Asilo Okkupato, storico punto di ritrovo degli anarchici a Torino.