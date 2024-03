LA SACRA RUOTA

Stellantis, lunga agonia di Mirafiori: prosegue la cassa integrazione

L'azienda annuncia altre due settimane di cig nello stabilimento di Torino. Coinvolti oltre 2.200 dipendenti delle Carrozzerie. Il mercato delle auto elettriche va a rilento e gli incentivi promessi non sono ancora partiti

Stellantis ha annunciato oggi ai sindacati il prolungamento di due settimane, dal 2 al 20 aprile della cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori sui modelli 500 Bev e Maserati. La richiesta è stata motivato dall’azienda con un andamento del mercato ancora a rilento in assenza dei nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche ed elettrificate annunciati lo scorso primo febbraio ma che ad oggi non sono ancora entrati in vigore. I lavoratori coinvolti sono complessivamente 2.240. Durante le due settimane di aprile l’azienda, comunque, ha istituito un turno di lavoro “comandato” che consentirà un minimo livello produttivo per soddisfare le richieste attualmente in corso.