IREN: ACCORDO CON ALTAMIN PER RECUPERO LITIO NEL LAZIO

La multiutility Iren ha siglato un memorandum d’intesa con la società australiana Altamin Limited relativo allo sviluppo del recupero del litio dalle salamoie geotermiche presso l’Altamin’s Geothermal Lithium Project nel Lazio. La disponibilità di materie prime critiche, come il litio, è fondamentale per la transizione energetica. Come ricordato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) un sistema energetico alimentato da tecnologie energetiche pulite differisce profondamente da quello alimentato dalle tradizionali risorse di idrocarburi.



Il litio è utilizzato soprattutto nelle batterie, dagli smartphone ai tablet, dalle auto elettriche allo stoccaggio dell’elettricità. L’IEA stima che un’auto elettrica abbia un contenuto di materie prime critiche pari a oltre sei volte quello di un’auto convenzionale dove il litio da solo vale circa 9 kg di peso. In particolare, si prevede che la domanda di batterie al litio salirà, a livello globale, intorno ai 4.700 GWh nel 2030 con un tasso di crescita del 27% annuo (sei volte rispetto alla domanda del 2022) e la mobilità rappresenterà il settore con oltre il 90% della domanda.



Il titolo Iren ha chiuso le contrattazioni a Piazza Affari in crescita: +1,96% con le azioni scambiate al prezzo di 1,92.