Valanga meloniana

Dicono che… ci sia un caso in cui la legge sui tre mandati ai sindaci dei piccoli comuni, voluta dal governo di Giorgia Meloni, stia creando qualche dissidio proprio all’interno di Fratelli d’Italia. Il caso sta per scoppiare a Sauze d’Oulx, in alta Valsusa, dove il primo cittadino Mauro Meneguzzi, che sta per concludere i suoi dieci anni al municipio, aveva dato la sua disponibilità a correre in Regione dopo aver designato per la successione l’ex sciatrice Barbara Merlin, già candidata dai meloniani alle politiche del 2022. Ora però parrebbe averci ripensato e l’ex discesista non l’avrebbe presa affatto bene. Altro che valanga rosa qui si rischia un piccolo terremoto politico!