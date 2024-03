Sanità: da Stato-Regioni intesa su tariffe ambulatoriali

La conferenza Stato-Regioni di oggi ha dato l'intesa alla integrazione del decreto interministeriale (23 giugno 2023) sulla definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Il via libera allo schema del decreto riveste un carattere d'urgenza per l'entrata in vigore delle nuove tariffe a partire dal prossimo 1 aprile.