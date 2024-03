Edisu, Caselgrandi nominato direttore generale

Il consiglio di amministrazione di Edisu Piemonte, ha nominato all'unanimità Marco Caselgrandi nuovo direttore generale dell'ente. Laureato in Giurisprudenza e in Economia e Management e specializzato in Diritto ed Economia dello sport nell'Unione Europea, Caselgrandi, dirigente Edisu, era già direttore generale di Edisu dal mese di agosto 2023.