Torino Jazz con mille sfaccettature, da Duke Ellington al rap

Un festival che vuole andare verso pubblici e luoghi diversi, presentando le numerose sfaccettature nelle quali è declinato questo il jazz, che si contamina anche con altri, dal rap alla musica elettronica, dal punk a Puccini, con uno sguardo ai valori della Liberazione. Si presenta così la 12esima edizione del Torino Jazz Festival, dal 20 al 30 aprile, con un cartellone di 104 appuntamenti, di cui 57 concerti, con 280 musicisti e 73 luoghi coinvolti, dai più classici teatri ai club, con gli ormai tradizionali 'blitz' in luoghi come carceri, ospedali e hospice. E nel 50esimo anniversario della morte, un omaggio a uno dei grandi, Duke Ellington, mentre nel programma rientra anche il concerto per il 25 aprile di Fatoumata Diawara. "Avremo tre grossi nomi del jazz contemporaneo - spiega il direttore artistico, Stefano Zenni -, il trio di Dave Holland, il quintetto di Christian McBride e il trio di Gonzalo Rubalcaba e, in anteprima, uno dei musicisti che hanno fatto la storia del jazz, Roscoe Mitchell con il torinese Michele Rabbia. Quanto a Ellington vogliamo celebrarlo con una produzione originale di Alexander Hawkins e Matt Wright, un viaggio nei temi ellingtoniani, e con un 'Omaggio fantascientifico' in chiave elettronica e visiva con due film con la sua colonna sonora".