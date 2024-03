Fidia, avviato iter per ultima tranche per il concordato

Fidia, gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext di Borsa, ha avviato con il Tribunale di Ivrea l'iter relativo al saldo dell'ultima tranche prevista dalla procedura concordataria e riservata ai creditori chirografari, per un importo totale di 1,5 milioni euro. "L'avvio dell'iter per il saldo dell'ultima tranche porterà alla conclusione della procedura di concordato preventivo e confermiamo con orgoglio di aver rispettato ogni fase del processo come originariamente pianificato", spiega Luigi Maniglio, presidente Esecutivo di Fidia. "Grazie al successo del nostro piano di rilancio, all'avvio di progetti strategici, nonché alla storia di eccellenza e al riconoscimento internazionale che, da sempre, ha contraddistinto l'azienda, siamo riusciti - continua Maniglio - a riaffermare la leadership nel settore, mantenendo saldi rapporti industriali con i creditori e completando con successo il processo di risanamento finanziario. Continueremo a investire per garantire la stabilità finanziaria ed il successo a lungo termine dell'azienda a recuperare una posizione di leadership nei mercati presidiati".