Tinexta, +10,8% ricavi, oltre i 395 milioni

Ricavi in crescita del 10,8% per Tinexta, società leader nei servizi Digital trust, cybersecurity e business innovation: nel 2023 sono stati pari a 395,8 milioni di euro. Il progetto di bilancio consolidato della capogruppo è stato approvato dal consiglio di amministrazione, presieduto da Enrico Salza. Nell'ultimo esercizio, l'ebitda adjusted si attesta a 103 milioni, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2022, l'utile netto delle attività operative in funzionamento, è pari a 34,2 milioni di euro (+5%). "La crescita di Tinexta, che è continuata nel 2023 e si prospetta ancora più marcata nel prossimo triennio, - dichiara Salza - è frutto di una visione precisa, che ha portato a individuare e aggregare business strategici, la cui redditività consente di continuare a investire per mantenere uno standard di offerta a elevato valore aggiunto a servizio dello sviluppo dell'attività di professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione". La previsione di crescita dei consolidati per il 2024-2026 è del 12-14%. "Il piano per il triennio è molto ambizioso - commenta l'a.d. Pier Andrea Chevallard - con una crescita organica a doppia cifra, accelerata dalle acquisizioni all'estero di Abf e Ascertia. Nel triennio prevediamo un ulteriore consolidamento della posizione di leadership di Tinexta sui mercati di riferimento, grazie ad un espansione del portafoglio di offerta già ampio e qualificato e una significativa crescita dei ricavi delle attività estere che, a fine orizzonte di piano, contribuiranno con una quota di oltre il 25%".