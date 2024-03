PRO VITA, NOI PER TUTTE LE DONNE. SCONTRO CON IL PD

«La Giornata Internazionale della Donna non è di proprietà del Pd o delle femministe: abbiamo lanciato la campagna “Non una di meno, ma per davvero!” con 5 camion-vela a Roma per dare voce a tre diritti delle donne ignorati dalla propaganda ufficiale: il diritto di diventare madri senza rinunciare al lavoro e a uno stipendio dignitoso, o di preferire la maternità alla carriera senza sentirsi additate, il diritto di non abortire a causa di difficoltà socio-economiche, il diritto di nascere e non essere abortite, tanto più se solo perché donne, come avviene ancora in molte parti del mondo nel silenzio assordante della sinistra. Rispediamo al mittente gli attacchi isterici del Partito Democratico, in particolare il delirante accostamento fatto dalla Consigliera del Lazio Marta Bonafoni tra la nostra campagna e l’orribile fenomeno dei femminicidi. Continueremo a batterci per i veri diritti di tutte le donne, a cominciare da quelle concepite e non ancora nate». Ad affermarlo è Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Nelle scorse ore il Pd aveva attaccato i manifesti dei Pro Vita contro l’aborto. “In un colpo solo Pro vita offende un’associazione femminista storica, l’impegno contro il femminicidio, tutte le donne e la stessa maternità per colpevolizzare chi decide di abortire. Alla vigilia dell’8 marzo. Un manifesto che è immondizia”, scrive su X la senatrice del Pd Valeria Valente. “Mi sono passati davanti e sono rimasta incredula. Attaccare e ridicolizzare chi lotta contro la violenza per stigmatizzare e colpevolizzare chi decide di abortire. Due miserie in un solo manifesto. Una vergogna”, sono state le parole di Cecilia D’Elia, senatrice Pd e vicepresidente della commissione bicamerale femminicidio.