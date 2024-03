8 marzo: picchetto all'università di Torino

Le attiviste del movimento transfemminista "Non una di meno" stamattina si sono ritrovate davanti alla sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino per un picchetto, impedendo agli studenti di entrare. "Abbiamo deciso di dedicare questa giornata a noi - spiegano con un microfono collegato alle casse - dedicarla alla lotta. L'8 marzo è lo sciopero contro la violenza patriarcale". Insieme alle transfemministe ci sono anche i militanti dei collettivi universitari. Davanti alle porte dell'edificio sono state posizionate delle installazioni che verranno poi portate in giro durante la manifestazione in programma nel capoluogo piemontese questo pomeriggio. Un'altra azione è in corso al Campus universitario Einaudi dove le femministe e i collettivi studenteschi come Cambiare Rotta stanno interrompendo le lezioni per invitare gli studenti e i docenti a partecipare alla mobilitazione. Nei mesi scorsi ci sono state diverse iniziative all'Università dei movimenti femministi contro le molestie sessuali avvenute all'interno dei dipartimenti e che sono state denunciate dalle studentesse.