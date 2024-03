Zangrillo (FI), "in Piemonte serve garantire la continuità politica"

"Dobbiamo guardare al traguardo dell'8 e del 9 giugno avendo presente la necessità di dare continuità alla giunta di Alberto Cirio, che ha ben lavorato". Così il ministro Paolo Zangrillo sulle regionali in Piemonte, a margine di un appuntamento oggi a Torino. "Le regionali - ha sottolineato Zangrillo - sono un appuntamento importante, fondamentale per il centrodestra perché noi abbiamo bisogno di garantire continuità all'azione politica. La giunta regionale piemontese si è assunta degli impegni importanti, ha lavorato ed è riuscita a mettere a terra delle cose: adesso dobbiamo lavorare per garantire altri cinque anni di buon governo". "Stiamo lavorando sulle liste, e lo stiamo facendo con lo stesso spirito con cui le abbiamo costruite cinque anni fa, cioè cercando di mettere in gioco delle persone competenti, capaci, consapevoli della responsabilità che ci si assume quando si svolge un ruolo pubblico, e sono persone che devono essere riconoscibili dai cittadini". Così il ministro Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, sulla costruzione delle liste per le regionali piemontesi di giugno. "Sono in continuo contatto con il presidente della Regione e con i nostri alleati - ha sottolineato il coordinatore azzurro - stiamo facendo un lavoro che certamente porterà i suoi frutti". Interpellato sui tempi, Zangrillo ha rimarcato la necessità di avere le liste "pronte per tempo. Penso - ha detto - che questo sarà un mese importante, per dare poi ai candidati la possibilità di iniziare la campagna elettorale. Noi abbiamo bisogno di restare in contatto con i cittadini: la politica, anche nell'imminenza di appuntamenti elettorali, non si fa ricordandosi degli elettori solo la settimana prima del voto. Le liste dovranno essere pronte per tempo perché i prossimi saranno mesi nei quali racconteremo ai cittadini le nostra idea di Piemonte, quello che vogliamo fare e gli impegni che ci vogliamo assumere".