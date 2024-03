Askatasuna, fissato sopralluogo dei consiglieri comunali

Il sopralluogo ad Askatasuna si terrà mercoledì 27 marzo, alle ore 9.30. Ad annunciarlo il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabrizio Ricca, che lo aveva richiesto nelle scorse settimane dopo l'avvio del percorso del patto di collaborazione per la co progettazione dell'immobile di corso Regina Margherita. In un primo momento il sopralluogo dei consiglieri era stato fissato e poi annullato per motivi di sicurezza, e ora è stato nuovamente calendarizzato. "Finalmente - dice Ricca - capiremo cosa capita nell'immobile. Andremo di persona a verificare cosa succede in corso Regina e diremo la nostra su quello che deve essere il futuro di un immobile pubblico restituito alla cittadinanza". Per Ricca "la parola d'ordine deve essere trasparenza e non scorciatoia per chi, in passato, ha occupato illegalmente".