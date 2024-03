ZANGRILLO: IL FUTURO DI TORINO È INDUSTRIALE

Preoccupazione e speranza. Sono le due percezioni del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sul futuro industriale di Torino. Il ministro è stato interpellato sul tema a margine della sua visita ai due complessi Atc torinesi di via Sospello e Corso Racconigi. Sensazioni che gli derivano anche dalla sua esperienza lavorativa: "Sono stato un manager di Fiat fino al 2011, quindi ho consapevolezza di come l'automotive e quindi la metalmeccanica, l'industria, sia per Torino e il Piemonte una grandissima opportunità che non dobbiamo disperdere. Non dobbiamo disperdere le competenze che abbiamo maturato e che il mondo ci riconosce. Quindi", ha proseguito Zangrillo, "l'impegno del Governo è dialogare con Stellantis per ribadire il ruolo che deve avere la nostra Regione, ma in generale tutte le strutture di Stellantis in Italia. Vivo con dolore quello che accade nelle ultime settimane", ha detto in riferimento alle crisi Lear, Te Connettivity e alle nuove casse integrazioni a Mirafiori, "ma allo stesso tempo ho la consapevolezza che il Governo sta lavorando con grande intensità per ribadire il ruolo che noi dobbiamo avere nell'industria dell'automotive".