ABRUZZO: ZANGRILLO, MARSILIO? LO CRITICANO PERCHÈ NON CI È NATO

Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo difende il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio dalle critiche dell'opposizione: "Ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi cinque anni. Mi dispiace vedere che l'unico appunto che viene fatto al presidente Marsilio rispetto alla sua gestione è il fatto di non essere nato in Abruzzo. Mi sembra che ci sia un po' una scarsità di argomenti per contrastare la sua candidatura sui fatti degli ultimi cinque anni". Interpellato sulle regionali di questa domenica a margine della sua visita ai due complessi Atc torinesi di via Sospello e Corso Racconigi, Zangrillo ha ribadito che "le regionali sono fondamentali per il centrodestra, abbiamo bisogno di garantire continuità all'azione politica". Al momento Forza Italia sta ancora lavorando sulla sua squadra: "Dobbiamo lavorare per garantire altri cinque anni di buon Governo. Stiamo lavorando sulle liste". Zangrillo si è mostrato fiducioso: "Credo che ci siano tutte le condizioni per poter festeggiare domenica sera".