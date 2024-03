PIEMONTE: REGIONALI, I CANDIDATI DELLA LEGA

I sondaggi parlano chiaro: la Lega non solo perderà lo status di prima forza del centrodestra in Piemonte, ma rischia di trasformarsi in partito marginale nelle dinamiche della prossima amministrazione. La riconferma di Alberto Cirio è data da molti per scontata (il centrosinistra non ha ancora un candidato), ma se negli ultimi cinque anni la Lega è stata protagonista della coalizione di governo, nei prossimi cinque rischia di diventare una comprimaria. Dei 21 attuali consiglieri regionali potrebbero rientrare a Palazzo Lascaris un terzo. A Torino i favoriti sono il presidente del Consiglio Stefano Allasia e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca. L’attuale numero due della Giunta Fabio Carosso dovrebbe finire nel listino del maggioritario assieme al capogruppo Alberto Preioni. In bilico il seggio di Novara dove si presenta l’assessore uscente Matteo Marnati, mentre a Cuneo il favorito è il titolare della Sanità, Luigi Genesio Icardi.

