Piemonte: Merlo, forze centriste unite alle prossime europee

"Il Centro e le forze centriste e moderate dovevano presentarsi uniti alle prossime elezioni europee. E, di conseguenza, anche a livello regionale. Un progetto, purtroppo, per il momento sfumato non per ragioni politiche e programmatiche ma solo per motivazioni personali e per ridicole pregiudiziali ad personam". Lo afferma Giorgio Merlo, dirigente nazionale di 'Tempi Nuovi-Popolari Uniti', a proposito del voto alle europee e alle Regionali in Piemonte. "Dopodiché, è di tutta evidenza che le forze centriste, moderate e riformiste in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi scelgono liste e progetti amministrativi che maggiormente rispondono a quei requisiti politici e culturali. Come puntualmente sta capitando in Piemonte con il comportamento politico concreto di Azione, Italia Viva, i Popolari centristi e altre forze che si riconoscono in quel campo", aggiunge Merlo. "Per queste semplici ragioni - continua - 'Tempi Nuovi', l'area popolare e cattolico sociale centrista nazionale ha scelto la lista civica, centrista, riformista ed espressione degli amministratori locali, soprattutto dei piccoli e medi Comuni che rappresentano il perno del sistema istituzionale piemontese, del presidente Cirio". "Un Centro, comunque sia, che si presenta in ordine sparso alle elezioni europee e anche alle consultazioni regionali, nel caso specifico in Piemonte, ma che è destinato a ritrovare presto le ragioni dell'unità e della compattezza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nazionali", conclude Merlo.