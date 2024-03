LEGA: UNA TROIKA PER IL DOPO SALVINI

Da tempo di parla di una fase transitoria e di preparazione da affidare a Roberto Calderoli, nella veste di traghettatore. Soluzione che resta nei piani di chi si prepara a un passaggio inevitabilmente traumatico, ma che vedrebbe altre due figure di rilievo insieme a quella del ministro in una sorta di triumvirato in cui il padre della legge dell’Autonomia e tra i padri fondatori del partito sarebbe una sorta di primus inter pares. Ci sarà da tenere insieme un partito che potrebbe uscire a pezzi dal voto europeo e per farlo si dovranno tenere insieme le varie anime interne, ma ancor prima le sue declinazioni regionali che spesso poi finiscono con coincidere proprio con le posizioni politiche.

Si spiegherebbe anche con questa ragione l’ipotesi di porre al fianco di Calderoli, figura in grado di gestire pulsioni e tensioni del partito nella sua Lombardia, due profili come quello dello stesso Zaia a coprire il Nord Est con le sue pulsioni autonomiste all’interno del partito stesso nelle mai dimenticate origini della Liga Veneta e, sul Piemonte quello del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Su quest’ultimo, plenipotenziario nella sua regione, si concentrano non poche aspettative da parte di chi crede che il futuro della Lega non possa continuare a essere indissolubilmente legato a quello di Salvini, ma un ipotetico passaggio diretto della leadership probabilmente rischierebbe di provocare inutili contraccolpi. Da qui la soluzione della troika per evitare che la Lega faccia la fine della Grecia nel 2010.