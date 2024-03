Uncem, dopo il maltempo senza internet nelle Valli di Lanzo

"Ho chiesto ai concessionari delle reti elettriche di intervenire subito nelle valli alpine dove le nevicate degli ultimi giorni hanno causato disservizi e interruzioni. Come nelle Valli di Lanzo". Lo afferma in una nota Marco Bussone, presidente Uncem, che evidenzia come la situazione in questa zona sia grave, visto che, a causa del crollo di pali delle reti elettriche, la linea telefonica che porta internet ad alta velocità nelle case è compromessa. "Era stato così in passato anche per i ripetitori della telefonia mobile in quota - spiega Bussone - Se non arriva energia elettrica, questi non funzionano". "Uncem ha chiesto, su mandato dei sindaci, a tutti gli operatori delle reti, di intervenire in tempi rapidissimi. Gran parte delle Valli di Lanzo sono senza internet ormai da troppi giorni", conclude Bussone.