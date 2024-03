Piemonte, scatta l'allerta arancione per le valanghe

Ancora maltempo sul Piemonte e per domani scatta un'altra allerta che è di colore arancione per il rischio valanghe sulle zone alpine a nord e sud e giallo in tutta la regione per il rischio di frane e allagamenti. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) avvisa che sono attese precipitazioni "localmente forti o molto forti tra Alpi Marittime e Liguri dalla tarda serata di sabato e sui settori alpini tra Pennine e Lepontine domenica". La quota delle nevicate è attesa mediamente sugli 800-1.000 metri, in rialzo domani pomeriggio sul settore appenninico oltre i 1300 metri; sul Cuneese dalla tarda serata odierna fino ai 600 metri, nella notte tra sabato e domenica anche sui 400-500. In Piemonte l'innevamento attuale è molto abbondante su tutti i settori alpini e le valanghe cadute "hanno riempito le zone di scorrimento ed accumulo": la concomitanza con le nuove nevicate previste "potrà favorire un allungamento delle distanze di arresto delle nuove valanghe: occorrerà essere molto prudenti considerando sia la possibilità di provocare valanghe sia l'attività valanghiva spontanea". Il pericolo di valanghe già da domani pomeriggio sui settori settentrionali e meridionali del Piemonte raggiungerà il grado 4 ("forte") in quota. "È previsto un aumento dell'attività valanghiva spontanea con distacchi anche di grandi dimensioni che potranno raggiungere la viabilità di fondovalle nelle zone dove i quantitativi saranno maggiori", informa Arpa.