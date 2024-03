Neve nel Torinese, black-out e strade chiuse nel Canavese

Forte nevicata in corso sulle valli del Gran Paradiso, nel Torinese. A Ceresole Reale sono già caduti oltre 60 centimetri di neve fresca. Tra le 5 e le 9 si è anche verificato un black-out in tutto il paese, poi risolto dai tecnici Enel che, su segnalazione dell'amministrazione comunale, sono stati accompagnati con il gatto delle nevi. La strada per la borgata capoluogo è stata chiusa per precauzione. In Valle Soana, nella parte alta di Valprato, diverse borgate sono rimaste senza corrente dalle 8 di questa mattina. In corso l'intervento dei tecnici. I parroci della Valle Orco hanno sospeso tutte le funzioni liturgiche per ridurre gli spostamenti in auto.