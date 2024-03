Imprese e Costituzione, ad Alba incontro in Sala della Resistenza

La Sala Resistenza del Comune di Alba (Cuneo) ha ospitato l'incontro dedicato a 'Le imprese e la Costituzione', organizzato dall'Associazione Subalpina di Studi Giuridici e ispirato al libro del giurista e avvocato Stefano Ambrosini "L'impresa nella Costituzione", edito nel 2024 da Zanichelli. Dopo il saluto del sindaco Carlo Bo, sono intervenuti Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Italia e direttore della Fondazione Ferrero, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, presidente del Tribunale di Cuneo, Stefano Quadro, direttore federazione Piemonte Liguria Valle Aosta Banche di Credito Cooperativo, Giuseppe Miroglio, vicepresidente di Confindustria Cuneo e Roberto Buongarzone, dirigente scolastico del Liceo Govone di Alba. "È stato un piacere ospitare questo incontro proprio nella Sala della Resistenza, che ripercorre alcune delle pagine più buie della nostra storia, ma che racconta anche il coraggio e il sacrificio di uomini e donne. - commenta il sindaco Bo - Senza di loro non ci sarebbero la nostra democrazia e la nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948. Da allora, nel nostro Paese è avvenuto qualcosa di straordinario, un boom economico possibile solo grazie alla fatica, alla tenacia, al sudore di donne e uomini italiani e ai grandi visionari e capitani d'industria come Adriano Olivetti e Michele Ferrero. Tutti noi, dunque, dovremmo dedicare più tempo a leggere la nostra Costituzione e ad imparare ad applicarla meglio nelle nostre vite, piuttosto che pensare a come modificarla". Per Stefano Ambrosini "l'interesse suscitato dal tema conferma la bontà dell'iniziativa e l'importanza anche simbolica di averlo tenuto ad Alba. Tutti hanno perfettamente colto lo spirito del mio libro".