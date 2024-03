Limone-Tenda, Regione chiede misure straordinarie a Trenitalia

"Misure straordinarie" per porre fine ai problemi e ai disagi legati al servizio di navette al Tenda. Le chiede la Regione Piemonte a Trenitalia. "In quest'ultimo periodo si sono verificati troppi guasti e malfunzionamenti che non possono essere accettati soprattutto in una valle che sta vivendo una situazione del genere - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Per questo abbiamo richiamato Trenitalia a misure straordinarie che consentano da subito di risolvere le problematiche". Anche su sollecitazione della Regione, Trenitalia infatti ha disposto da ieri la collocazione a Cuneo di una cosiddetta 'scorta calda', pronta a partire in pochi minuti nei casi di guasti o incidenti. "La stagione invernale dello sci si sta fortunatamente prolungando e vogliamo garantire agli operatori turistici gli ultimi fine settimana, compreso quello di Pasqua, con un collegamento stabile. - aggiungono Cirio e Gabusi - Dal 2 aprile la quarta coppia segnerà un ulteriore passo compiuto da questa amministrazione verso il ritorno della ferrovia delle meraviglie al servizio che merita". Cirio e Gabusi ricordano che il servizio delle 12 corse giornaliere, attivato dalla stagione invernale 2021-22 "per consentire di aiutare le attività economiche del territorio e tutti coloro che quotidianamente si spostano tra i due Comuni di confine, è proseguito anche nelle due stagioni successive con un notevole sforzo economico della Regione Piemonte e negli ultimi tempi compartecipato dalla francese Region du Sud, ripagato in parte dai numeri degli utenti".