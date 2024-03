Allerta valanghe resta arancione anche per la giornata di lunedì

La perturbazione che ha portato abbondanti nevicate e piogge in Piemonte si sta spostando verso est e il tempo migliora a partire dal settore sud-occidentale. E' l'aggiornamento nel bollettino pubblicato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) alle 13 di domenica 10 marzo. Resta però, per le prossime 36 ore, l'allerta valanghe: oggi arancione dalla Valchiusella al Toce e, a sud, nella valli Tanaro, Varaita, Maira e Stura; gialla nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po. Per la giornata di lunedì l'allerta arancione per le valanghe resterà sulle montagne a nord, mentre sarà gialla dalla Val Susa alle vallate cuneesi e, per rischio idrogeologico, nella pianura settentrionale.