Abruzzo, cresce l'affluenza: alle 12 ha votato il 15,80%

In Abruzzo è aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019 l’affluenza ai seggi per le elezioni regionali. Alle precedenti consultazioni, alle 12 erano andati ai seggi il 13,33% degli aventi diritto, oggi siamo al 15,80% secondo il calcolo effettuato su 1.415 sezioni sulle complessive 1.634. Nei 305 comuni d'Abruzzo i seggi sono stati aperti alle 7 per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale.