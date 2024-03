In Piemonte oltre 30.000 candidati per i concorsi per la scuola

Inizia oggi anche in Piemonte, con oltre 30.000 candidati, la serie di prove per i concorso per docenti a tempo indeterminato su posti comuni e di sostegno per la scuola dell'infanzia e la primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Stamattina sono in programma in 79 sedi, Torino compresa, i test al computer per infanzia e primaria, mentre mercoledì e giovedì ci saranno quelli per le secondarie. Gli esami orali saranno ad aprile. Per la scuola dell'infanzia e la primaria ci sono 5.195 candidati per 1.797 posti disponibili. Per la secondaria di primo e di second grado i candidati in Piemonte sono 25.356 per 3.058 posti disponibili.