Italgas: con I3P lancia il "Cantiere del futuro"

Italgas lancia una nuova call for startup in collaborazione con I3P, l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino. La call è dedicata alla ricerca di soluzioni e tecnologie innovative per il "Cantiere del futuro" e rientra nell'ambito di "Ideas 4 Italgas", un programma di open innovation, lanciato dal Gruppo Italgas nel 2020, per selezionare le migliori startup e PMI a supporto della trasformazione digitale delle reti e della sostenibilità delle attività del Gruppo. E' quanto si legge in un comunicato. Piu' nello specifico questa call mira a esplorare le innovazioni esistenti sul territorio nazionale e internazionale che possano contribuire a definire il profilo del cantiere sostenibile, "accelerando così il processo di transizione verso un nuovo modo di costruire le infrastrutture energetiche e di lavorare sempre più in sicurezza nei cantieri di domani". La call è aperta alle proposte di startup e PMI in materia di soluzioni e tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale, facilitare la rilevazione tempestiva delle anomalie e ottimizzare i costi operativi collegati alle attività di cantiere. In questo senso, Italgas ha definito cinque aree principali di interesse: progettazione delle reti gas, monitoraggio e sicurezza del cantiere, costruzione delle nuove reti, gestione dei rifiuti e manutenzione delle infrastrutture. La partecipazione all'iniziativa è gratuita e le candidature possono essere redatte in lingua italiana oppure in inglese.