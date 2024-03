Askatasuna: Cirio, "nella legge non c'è nulla di estremista"

"Io faccio il governatore ed è l'assemblea legislativa che fa le leggi. Marrone non ha fatto né un decreto né un'ordinanza, ma un emendamento che il Consiglio regionale ha votato. Il Consiglio rappresenta i cittadini piemontesi e fa le leggi, il potere legislativo va rispettato". Così, a margine della presentazione dei dieci anni del museo di Reale Mutua, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sugli attacchi del centrosinistra dopo l'approvazione della legge sui beni comuni che coinvolgerebbe anche il percorso di co progettazione su Askatasuna. "Nel merito - osserva Cirio - non ci vedo niente di estremista: se spiego a mia mamma che i beni di tutti sono di tutti e che chi li occupa abusivamente non va premiato ma va messo nelle condizioni di rispettare le leggi, credo che sia dimostrazione di buon senso. Non ci vedo dunque niente di male - ribadisce - se non quello che qualcuno vorrebbe costruire perché si vota tra due mesi e quindi qualsiasi cosa diventa occasione di polemica, per chi non ha altri argomenti".