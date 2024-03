Maltempo: Piemonte in miglioramento ma resta allerta valanghe

Migliorano in Piemonte le condizioni meteo, ma rimane ancora per oggi l'allerta arancione per valanghe, in particolare sulla zona nord occidentale della regione, e resta l'allerta gialla sul resto delle Alpi. In base alle previsioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, il minimo responsabile delle precipitazioni cadute nel fine settimana si sta allontanando verso est, lasciando spazio a una debole rimonta anticiclonica sull'Europa occidentale. Da questa sera i flussi in quota ruoteranno da Nord Ovest portando condizioni prevalentemente soleggiate, salvo passaggi di nubi alte e sottili, fino a giovedi'. Domani è atteso un rinforzo della ventilazione nelle vallate Alpine Nord occidentali e un rialzo termico in pianura con valori massimi al di sopra di 17-18 gradi.