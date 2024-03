Ordini professioni sanitarie Piemonte, prevenire la violenza

"La violenza nei confronti del personale di assistenza e di cura è un fenomeno di rilevanza mondiale per dimensioni, frequenza e gravità che, come segnalato dalle cronache quotidiane, sta continuando a crescere ben oltre le criticità alimentate dalla passata emergenza pandemica, contribuendo in modo significativo al malessere e alla demotivazione degli operatori sanitari e sociali e soprattutto alla loro crescente decisione di abbandonare il lavoro di cura, impoverendo ulteriormente i ranghi già molto ridotti dei professionisti operanti nel Ssn". Lo scrive in un documento congiunto il gruppo di lavoro inter-Ordini su "Benessere degli operatori sanitari e contrasto allo stress lavoro correlato e al burn-out", che rappresenta gli ordini dei medici della provincia di Torino, degli assistenti sociali del Piemonte, dei fisioterapisti di Piemonte e Valle d'Aosta, dei veterinari della provincia di Torino, degli ostetrici di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta, degli infermieri di Torino degli psicologi del Piemonte e radiologi e tecnici di Torino, Aosta, Alessandria, Asti. "È importante - scrivono - che si preveda, accanto a pene adeguate per le aggressioni, anche una formazione degli operatori, obbligatoria e mirata, sulle misure di auto-protezione, sugli aspetti della comunicazione (con particolare riguardo alle tecniche di de-escalation) e della relazione terapeutica nei confronti delle persone assistite. Un'azione preventiva molto opportuna da parte del datore di lavoro - sottolineano - sarebbe quella di predisporre del materiale informativo (cartelli, opuscoli) al fine di mitigare la tensione con l'utenza, a cui si potrebbe spiegare che molti dei disagi ai quali vanno incontro non sono imputabili agli operatori, ma derivano da criticità organizzative sulle quali per lo più gli operatori non hanno il potere di decidere, come lunghe liste di attesa, visite brevi, luoghi affollati e poco accoglienti, carenza di informazioni".