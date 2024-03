Lo Russo, "sulle manutenzioni vogliamo avere più programmazione"

"Stiamo cercando di intervenire in fase emergenziale potenziando le squadre ma il cambio radicale che stiamo cercando di mettere in campo è avere una programmazione più ragionata che prova a fare anche un salto innovativo. Lo sforzo in termini di riassetto di quello che per me dev'essere lo standard manutentivo di una città come Torino è molto rilevante". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo interpellato sul tema delle buche stradali che, soprattutto dopo le giornale di maltempo, viene sempre più spesso lamentato dai cittadini. "È complicato, perché il punto di partenza è difficile, anche dal punto di vista finanziario" spiega il sindaco, ricordando che nel 2022 la bolletta energetica del Comune è passata "da 29 a oltre 80 milioni da garantire in spesa corrente, esattamente come per le manutenzioni. Quei 50 milioni che avremmo avuto disponibili per finanziare un grande piano manutentivo - osserva -, purtroppo nel 2022 sono stati assorbiti per scaldare scuole, biblioteche, centri civici, per i disabili, tutto quello che è la funzione fondamentale del comune". Lo Russo assicura però che quella delle manutenzioni è una priorità, anche attraverso "una regia cantieri un po' più forte, perché - spiega - c'è un tema più generale di gestione operativa dei cicli manutentivi della città che in alcuni casi sono programmabili per tempo in altri devono essere cambiati in funzione dei lavori dei sottoservizi. La città ha bisogno di un tagliando manutentivo a tutto tondo e cercheremo di cogliere questa occasione anche per rendere un po' più efficiente e funzionale il meccanismo delle manutenzioni, sulle buche ma anche sul verde", conclude.