Delmastro: rivelazione segreto su Cospito, udienza rinviata ad aprile

E' stata rinviata al 2 aprile, l'udienza del processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, imputato per il reato di rivelazione di segreto d'indagine nell'ambito del caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. La presidente dell'ottava sezione penale del tribunale di Roma, Paola Roja, dopo aver ascoltato i legali difensori in aula e il pm, ha rinviato l'udienza al 2 aprile prossimo per l'ammissione delle parti civili e la presentazione delle liste dei testimoni. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, venne rinviato a giudizio dal Gup di Roma Maddalena Cipriani. A luglio scorso, Nel luglio scorso, la Gip Emanuela Attura aveva disposto l'imputazione coatta, per il sottosegretario alla giustizia, dopo che la procura di Roma aveva chiesto l'archiviazione ritenendo l'esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell'esistenza dell' elemento soggettivo, ritenendo che Delmastro fosse consapevole dell'esistenza del segreto.