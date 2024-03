Appendino, a Torino +11% in difficoltà, governo se ne lava le mani

"Nell'ultimo anno sono aumentate dell'11% le persone con difficoltà economiche nella mia città, Torino, in quel Nord in cui spesso si dice che tutto vada bene". Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino. "Secondo l'ultimo rapporto Caritas, circa 27mila cittadini - prosegue - sono in povertà assoluta e il 25% di chi chiede aiuto è un ex percettore del Reddito di cittadinanza. Dietro questa cifra ci sono persone che devono chiedere aiuto ai genitori per pagare le bollette, anziani che rischiano di perdere la casa, famiglie che devono rivolgersi alle mense per assicurare un pasto ai figli. Giorgia Meloni aveva giurato che dopo la cancellazione del Reddito di cittadinanza avrebbe sostenuto i più fragili dando una prospettiva di lavoro a tutti gli altri, invece solo a gennaio 450mila nuclei con minori, anziani e disabili che prendevano il Reddito sono rimasti senza sostegno, mentre i famosi corsi di formazione per gli "occupabili" sono totalmente insufficienti". "Di fronte a queste verità - conclude - al governo preferiscono girarsi dall'altra parte inventandosi anche la bufala della povertà diminuita. La smettano di raccontare agli italiani un Paese che non c'è e si mettano a lavorare per chi non riesce più ad andare avanti".