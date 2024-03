Pnrr: Confindustria, accelerare attuazione, non possiamo fallire

Confindustria sottolinea per quanto riguarda il Pnrr "l'esigenza di accelerare la fase di attuazione in modo da utilizzare, entro il 2026, tutti i 194,4 miliardi assegnati all’Italia. Abbiamo a disposizione poco più di un biennio e dobbiamo considerare che, a seguito della rimodulazione, abbiamo spostato in avanti, nel periodo 2024-2026, 18 miliardi della programmazione precedente". Lo sottolinea Maurizio Marchesini Vicepresidente Confindustria per le filiere e le medie imprese nell'audizione in Commisisone bilancio alla Camera sul decreto Pnrr sottolineando poi che "si tratta di un’opportunità che non possiamo fallire. Faremmo un danno enorme al Paese, anche perché non utilizzare queste risorse significherebbe condannarci a una crescita dello zero virgola per i prossimi anni. Oltre a ciò, vanificheremmo qualsiasi ambizione di costruire una capacità fiscale comune, necessaria per affrontare le transizioni e mettere l’Europa in condizione di competere con Usa e Cina".