Fine vita, opposizioni in Piemonte chiedono di discutere legge

Mentre fuori da Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, un presidio di cittadini sollecita una legge sul fine vita, le opposizioni chiedono di discutere il provvedimento in Aula, portandolo ai primi posti dell'ordine del giorno. Al momento la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, presentata lo scorso agosto con il deposito di oltre 11mila firme, è infatti inserita al dodicesimo punto. La richiesta, partita dai capogruppo Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani (Up) e Giorgio Bertola (Ev) è stata messa ai voti e respinta. "È un tema etico, non politico - ha detto prima del voto il capogruppo della Lega, Alberto Preioni - oggi non siamo nelle condizioni di fare questa inversione perché ci sono altre priorità e per questo votiamo contro, ma non escludo che entro la fine della legislatura si possa affrontare il tema. Voglio sia chiaro che la Lega non vuole bloccare il provvedimento, perché ci sono sensibilità diverse nel nostro partito, come pure in quelli di opposizione". L'appello promosso dall'associazione Luca Coscioni per chiedere al Consiglio regionale di discutere la proposta di legge d'iniziativa popolare 'Liberi Subito' sul suicidio medicalmente assistito ha già raccolto oltre 500 firme, fra cui quelle di personalità come il giurista Vladimiro Zagrebelski, il climatologo Luca Mercalli, l'attrice Luciana Littizzetto e, tra gli esponenti politici, la vicepresidente M5s Chiara Appendino e la vicepresidente Pd Chiara Gribaudo. Il timore del comitato promotore è che il Consiglio regionale si sciolga prima di aver votato la legge, "minando il diritto alla partecipazione popolare e ignorando le richieste di oltre 11mila piemontesi".