Atp Finals: da edizione 2023 impatto economico di 306 mln

L’impatto economico dell’edizione 2023 delle Atp Finals di Torino è di 306,3 milioni di euro, con un impatto fiscale di 65,7 milioni di euro. “Mi sembra un buon investimento per il Governo, che ci dà per ogni edizione 16,2 milioni - ha sottolineato il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama - Significa che ne riprende quattro volte tanto”. Sono 1950 invece i posti di lavoro a tempo pieno per un anno che sono stati creati rispetto all’ultima edizione della manifestazione. A livello mediatico 483 milioni di spettatori - tra tv, streaming e social - hanno seguito le Atp Finals, dato in crescita del 152% rispetto al 2022.