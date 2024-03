POLVERE DI STELLETTE

I bollori del generale Vannacci: "A Torino corteggiai una trans"

La relazione con una ragazza di colore, le avances respinte in extremis a una "che tanto donna non era". Le confessioni alla radio del militare più amato da Salvini: "Però non ho ancora deciso se candidarmi". Intanto si gode la passerella come una starlette

È scatenato Roberto Vannacci a Un giorno da pecora, dove tra il serio e il faceto spesso vengono fuori gli altarini della politica. Non in questo caso, perché sulla sua candidatura alle Europee il generale due stelle ha tagliato corto: “Non ho ancora deciso”. E per chi ha votato in passato? “Generalmente per chi pensavo supportasse gli interessi nazionali”. Qual è stato il voto più a sinistra che ha dato? “Non ho mai votato a sinistra”, ha chiosato il generale.

Invece, non è stato per nulla laconico sulle vicende della sua vita privata, che sembrano mettere in altra luce le accuse di omofobia e razzismo che gli sono piovute addosso dopo le frasi incriminate scritte nel libro Il mondo al contrario, diventato grazie alle polemiche un bestseller in rete.

Ai microfoni di Rai Radio 1 viene fuori un generale che non ti aspetti, addirittura in preda a pruderie gender: “Ho avuto una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa, eravamo in Europa ma non entriamo nei particolari. Non era italiana ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo avuto una storiella di un mesetto, e poi l’ho lasciata io. Il motivo? Sono abbastanza pesante…”. Di solito quelli pesanti vengono lasciati, mica lasciano, ma tant’è.

Pungolato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha raccontato altri aneddoti. Come quando è stato approcciato da un transessuale. Ma i suoi supporter possono stare tranquilli, Vannacci non ha avuto esperienze queer. E neanche omosessuali. Parola sua. "Corteggiato no, qualche avances l'ho avuta: qualcuno che ammicca o che ti viene vicino in discoteca. Una volta però, quando avevo 19 anni, a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era…" Era un uomo? "Sì, si chiamava Valentina". Come se ne è accorto? "Me lo hanno detto, quasi irriconoscibile ma era un transessuale. Ho chiesto conferma e poi sono tornato indietro sul corteggiamento”. Chissà che si è perso, sempre che se lo sia perso ovviamente.