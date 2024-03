Consiglio regionale, senza numero legale salta seduta del mattino

Per più volte questa mattina il Consiglio regionale del Piemonte non è riuscito a raggiungere il numero legale per aprire la seduta. Così dopo alcuni rinvii il presidente dell'assemblea legislativa Stefano Allasia ha aggiornato i lavori alle 15. "Bisogna fare in modo - ha detto Allasia ai presenti - che alle 15 ci siano le presenze e si possa iniziare subito, abbiamo numerosi provvedimenti importanti da approvare e i tempi sono ormai stretti". Il problema, che si ripete già da qualche seduta, è che numerosi consiglieri ora sono proiettati verso la campagna elettorale in vista del rinnovo del Consiglio regionale con le elezioni di giugno, e tardano a presentarsi in Aula. Fra le priorità più urgenti da affrontare, la discussione e l'approvazione del Bilancio della Regione.