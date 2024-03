Icardi, nel 2023 in Piemonte 536 trapianti, 30% in più del 2022

"Nel 2023 il Piemonte ha ottenuto lo straordinario risultato di 536 trapianti, il 30% in più del 2022 con 589 organi trapiantati, anche in combinata. Quando parliamo di trapianti, dietro ogni numero ci sono una vita, una persona, una famiglia: non possiamo che essere grati ai donatori e ai professionisti che rendono possibile tutto questo". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, nel saluto in video che ha aperto oggi nel grattacielo sede della Regione a Torino la presentazione dell'attività svolta su questo fronte nell'ultimo anno. "I trapianti si possono realizzare con successo - ha sottolineato Icardi - se tutto il sistema funziona bene: è motivo d'orgoglio per il Piemonte avere potuto raggiungere questi risultati, grazie al senso civico e alla generosità dei cittadini, al grande lavoro fatto sulla cultura della donazione, e alla capacità dei responsabili dei programmi di trapianto e delle loro equipe mediche e infermieristiche". "Il lavoro sui trapianti - ha aggiunto il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valla - non si può improvvisare: noi siamo impegnati da decenni su questo fronte, in una sfida continua per andare oltre i limiti. Questo è reso possibile solo da un grande gioco di squadra fra tutti gli attori coinvolti". Tutti i dati su donazione e trapianti saranno illustrati dal direttore centro regionale trapianti, Federico Genzano Besso, e dalla coordinatore regionale donazione e prelievo organi, Anna Guermani.