Città Salute Torino prima in Italia per numero di trapianti

In Piemonte dall'inizio dell'attività di trapianto, nel 1981, sono stati realizzati 11.296 trapianti per un totale, considerando anche i trapianti combinati, di 12.046 organi. Nel dettaglio, ci sono stati 6146 trapianti di reni, 4013 di fegato, 800 di cuore, 454 di polmoni, e 89 di pancreas. Tradotto in percentuali, questo significa 120 trapianti di organo ogni milione di abitanti, e quarta posizione italiana - a quasi pari merito con la terza - per numero di trapianti. I dati sono stati illustrati oggi al grattacielo sede della Regione a Torino dal direttore del centro regionale trapianti, Federico Genzano Besso. Nel 2023, ha sottolineato Genzano Besso, la Città della Salute di Torino è risultato il primo centro in Italia per numero complessivo di trapianti: sono stati infatti 468, di cui 458 alle Molinette e 10 all'ospedale pediatrico Regina Margherita. Il primo posto è stato raggiunto anche per quanto riguarda il numero dei trapianti di rene e di fegato: 229 i primi e 184 i secondi. "Mai nessun centro in Italia - ha osservato Besso - è arrivato a questa soglia, per tre volte consecutive risultiamo l'ospedale che fa più trapianti in assoluto a livello nazionale". Ci sono stati poi anche 34 trapianti di cuore e 27 di polmone. I trapianti combinati sono stati il 2% del totale, e anche questo dato mette il Piemonte ai vertici della classifica nazionale. Ma liste di attesa purtroppo, ha aggiunto il direttore del centro trapianti, restano, "anche se in alcuni casi diminuiscono un po' per esempio quelle per il rene e per il fegato, mentre per cuore e polmone ci sono oscillazioni legate a diversi fattori". Sul fronte delle prospettive future, Genzano Besso ha annunciato di avere quasi completato l'iter per il programma sperimentale di trapianti delle mani, e di entrato nella rosa dei centri che ospiteranno i trapianti di utero.