VERSO IL VOTO

Consiglio del Piemonte in sbaracco, ultime due settimane di agonia

Non è neppure cominciata la seduta odierna a Palazzo Lascaris. Al mattino mancavano i consiglieri, al pomeriggio la voglia. Assemblea ferma e attività limitata ai passaggi obbligati (quando non si riesce a scansarli). Il tempo si trova solo per votare una nuova poltrona

Hanno già la testa altrove i consiglieri regionali del Piemonte. Le elezioni sono ormai alle viste e il richiamo delle urne è più forte dei doveri da rappresentante. Meglio scaldare i motori che gli scranni. Le sedute cominciano sempre più tardi, da ormai qualche mese il numero legale manca più volte a ogni seduta. Stamattina ancora peggio: non è stata neanche aperta l’assemblea. Alle 11 e un quarto il presidente del Consiglio Stefano Allasia ha fatto la voce grossa al capogruppo (e compagno di fede leghista) Alberto Preioni, che gli ha chiesto di posticiparla al pomeriggio, assicurando per dopo pranzo l’arrivo del collega che mancava per raggiungere il numero legale. “Non è che alle 15 poi posso rimandare di un’altra mezz’ora”. “Non si preoccupi, alle 15 il numero legale c’è”, ha promesso lo statista della Val Vigezzo.

Giurin giurello con le gambe incrociate. Infatti, la seduta del pomeriggio non comincerà mai. Palazzo Lascaris riaprirà i battenti per tre giorni la settimana prossima, incombono provvedimenti indifferibili: la legge di riordino, il documento di stabilità e il bilancio. Siamo al giro finale, ultime due settimane di lavori poi si chiude baracca e burattini. Inutile insistere: gran parte dei consiglieri uscenti non saranno rientranti, l’interesse per l’attività legislativa è ai minimi. L’aria da sbaracco è tale che la Lega resuscita la legge sul fine vita, pur sapendo che sarà un’impresa pressoché impossibile approvarla nel poco tempo rimasto. Solo l’ennesimo tentativo di smarcarsi dagli alleati di Fratelli d’Italia e iniziare ad avvelenare i pozzi per quelli che verrano dopo, sostituendoli nel ruolo di dominus della prossima assemblea.

In compenso, meglio usare questo clima da scampoli di fine legislatura per assegnare qualche poltrona in saldo. Come quella consegnata oggi a Sara Zambaia, nuova presidente della Commissione Sanità. Poltrona a cui non farà in tempo ad abituarsi, ma che certifica la sua vicinanza al presidente Allasia, col quale fa coppia fissa anche nei manifesti elettorali. Era un obbligo, si dirà. Ma allora perché non trovano anche il tempo per votare il subentro dell’ex sindaca di San Germano, Michela Rosetta, che deve sostituire nel gruppo della Lega il dimissionario Alessandro Stecco? Non sarà mica per via del caso sugli aiuti Covid che l’ha travolta (e che imbarazza il Carroccio)?